Récemment, Apple a annoncé que le nouveau Mac Pro 2019 serait construit aux États-Unis. Son objectif était d’éviter les taxes imposées par le gouvernement Trump à la Chine. Seulement, le bureau commercial américain a refusé l’exonération de droits de douane sur certains composants fabriqués en Chine.

Plus précisément, la demande d’Apple visant à réduire de 25% les taxe imposés par les États-Unis a été refusée pour plusieurs composants du Mac Pro. Cela concerne la carte qui gère les ports d’entrée et de sortie, la carte d’alimentation, le câble de charge et le système de refroidissement du processeur.

Dans des lettres adressées à Apple et publiées en ligne, l’US Trade Representative Office indique que les cinq demandes d’exonération ont été rejetées car : « Apple n’a pas démontré que l’imposition de droits supplémentaires sur le produit en question causerait un préjudice économique grave à l’entreprise ou à d’autres intérêts liés aux États-Unis ». L’exonération a été approuvée pour 10 composants du Mac Pro 2019 fabriqué en Chine.

En attendant, aujourd’hui encore, le président Donald Trump a exprimé sa joie sur Twitter avec la décision d’Apple de produire le nouveau Mac Pro au Texas.