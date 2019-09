Apple a annoncé que le nouveau Mac Pro sera produit dans la même usine située à Austin, au Texas, où le modèle précédent avait été fabriqué. Cette décision fait suite à l’exonération de taxes pour certains composants accordée par l’administration Trump.

Elle intervient malgré les rapports antérieurs selon lesquels le produit serait fabriqué par Quanta Computers, une société basée en Chine, mais apparemment, Apple semble avoir complètement changé d’avis à ce sujet, de manière à éviter les taxes imposées par Trump.

« Le Mac Pro est l’ordinateur Apple le plus puissant de tous les temps et nous sommes fiers de le construire à Austin. Nous croyons profondément en la puissance de l’innovation américaine, c’est pourquoi chaque produit Apple est conçu aux États-Unis et composé de pièces provenant de 36 États, générant plus de 450 000 emplois chez des fournisseurs américains. »

Pour le moment, une nouvelle usine dans la région ne semble pas être en construction, mais malgré cela, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a salué cette nouvelle :

« Le dernier investissement d’Apple témoigne de l’effectif sans égal du Texas et de l’excellent climat des affaires. »

En 2018, Apple a annoncé son intention de dépenser 1 milliard de dollars pour développer un nouveau campus d’ingénierie, de recherche et de support client à Austin.

« L’économie de notre État est en plein essor alors que les secteurs de la technologie et de la production continuent à se développer. Je suis reconnaissant envers Apple pour son engagement à créer des emplois au Texas et je continuerai à promouvoir des politiques fiscales et réglementaires qui encouragent les investissements dans notre État et profitent aux futures générations de Texans. »

Outre le Texas, Apple annonce que le nouveau Mac Pro inclura des composants produits par des sociétés basées en Arizona, dans le Maine, au Nouveau-Mexique, à New York, en Oregon, en Pennsylvanie et au Vermont.

Ces composants vont du boîtier Mac Pro aux cartes de circuits imprimés partiellement terminées. Cependant, Apple indique que la valeur totale des composants fabriqués en Amérique pour ce Mac Pro est 2,5 fois supérieure à celle de la génération précédente.

Selon Apple, le passage à la production de Mac Pro au Texas fait partie de son engagement global à soutenir l’économie manufacturière américaine dans laquelle elle a investi plus d’un milliard de dollars dans des entreprises américaines. Plus récemment, cet effort a inclus un investissement supplémentaire de 250 millions de dollars dans Corning, le fabricant du verre pour iPhone.

Outre des investissements spécifiques dans les fabricants de composants, Apple annonce également une présence accrue dans une douzaine de villes du pays, notamment à San Diego, à Seattle et à Austin. Cela survient à un moment où la plupart des grandes entreprises de technologie tentent de délocaliser leur production en raison du différend commercial en cours entre la Chine et les États-Unis.