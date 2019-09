Comme avant chaque keynote, des informations très fiables continuent de tomber sur les annonces qui seront faites ce soir.

Si Kuo a révélé que l’iPhone 11 n’aurait pas de recharge inversée sans fil mais serait équipé d’une alimentation de 18 W (au moins les deux modèles OLED) pour une charge rapide, Mark Gurman ajoute des informations supplémentaires. En plus de confirmer l’absence de la recharge inversée, de nouvelles informations arrivent sur les noms des nouveaux iPhone.

Sauf surprise, Apple supprimera le nombre des deux modèles “Pro”. Il y aura l’iPhone 11 (modèle LCD 6.1 pouces), l’iPhone Pro (modèle OLED 5,8 pouces) et l’iPhone Pro Max (modèle OLED 6,5 pouces). Les seules différences entre l’iPhone 11 et l’iPhone Pro concerneront l’écran et l’appareil photo, car le modèle LCD montera une double caméra et les modèles OLED une caméra triple.

Une surprise ce soir pourrait être le nouvel iPad 10,2 pouces, qui remplacera le modèle actuel de 9,7 pouces, un iPad d’entrée de gamme.