Finalement, la recharge inversée ne pourrait arriver que l’année prochaine avec les iPhone de 2020, selon l’analyste Ming-Chi Kuo.

Kuo est connu pour avoir de bonnes informations sur les projets d’Apple, et ce depuis plusieurs années. De fait, les iPhone 11 qu’Apple s’apprête à présenter ce soir ne devraient pas disposer de la recharge inversée. La firme californienne n’aurait pas encore réussi à rendre cette technologie suffisamment satisfaisante pour la commercialiser cette année.

Parmi ces autres prédictions, Kuo pense qu’un Apple Pencil compatible avec l’iPhone ne sera pas non plus à l’ordre du jour. À notre avis, ce n’est pas le plus grave, et certainement pas le plus indispensable.

Quant au successeur de l’iPhone XR, Kuo croit savoir qu’il aurait toujours droit à un chargeur de 5W. L’adaptateur de 18W serait réservé aux iPhone haut de gamme.

Voilà les dernières rumeurs du moment, avant la keynote Apple qui se tiendra ce soir à 19h. Retrouverez-nous sur iPhonote pour découvrir à nos côtés toutes les annonces d’Apple.