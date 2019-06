Apple a officialisé l’acquisition de Drive.ai, une société américaine spécialisée dans les technologies de conduite autonome appliquées aux camionnettes et aux voitures.

L’accord entre Apple et Drive.ai est du type “acquisition”. Cela signifie que Cupertino engagera les ingénieurs et autres employés clés de Drive.ai. La volonté d’Apple est de faire venir des talents spécialisés dans la conduite autonome, qui travaillent depuis longtemps chez Drive.ai. Plus précisément, Apple a embauché des dizaines d’ingénieurs en logiciel et en matériel de démarrage. Après l’acquisition, Drive.ai a fait savoir qu’elle fermerait ses portes dans les prochains jours.

Les ingénieurs travailleront sur les “projets spéciaux” d’Apple liés à la conduite autonome. Il s’agit d’un secteur sur lequel la société se concentre de plus en plus au cours des derniers mois. Elle a notamment fait des investissements et recruter de nombreux ingénieurs.

Drive.ai s’est démarquée dans le secteur de l’automobile autonome car elle se concentrait sur la création de kits transformant des voitures normales en véhicules autonomes. La dernière évaluation officielle de la startup remonte à deux ans et s’élevait à 200 millions de dollars.

En fait, cette étape confirme une fois de plus que la société Cupertino travaille de plus en plus sur son projet de conduite autonome. À ce stade, il semble que l’idée d’Apple soit précisément de créer une plate-forme pouvant être utilisée par des fabricants automobiles tiers.