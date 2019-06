Apple serait sur le point d’acquérir Drive.ai, une importante société américaine spécialisée dans les camionnettes à conduite autonome.

The information indique qu’Apple structure l’accord en tant qu ‘”acqui-hire”. Cela signifie que l’objectif clé est de recruter les ingénieurs et autres employés clés de Drive.ai. Apple a la volonté de récupérer les talents et la propriété intellectuelle…et non la valeur de la marque que vous êtes sur le point d’acheter.

Pour le moment, les négociations sont à un stade avancé et pourraient aboutir dans les prochaines semaines.

Drive.ai a été fondée en 2015 par de récents diplômés du laboratoire d’intelligence artificielle de l’Université de Stanford. En 2018, la société a lancé un programme pilote au Texas pour tester ses camionnettes à conduite autonome : « Drive.ai utilise l’intelligence artificielle pour créer des solutions de transport autonomes qui améliorent la mobilité actuelle. »

Au fil des ans, Drive.ai a réuni 77 millions de dollars auprès d’investisseurs, notamment New Enterprise Associates et Nvidia. Si Apple pouvait conclure l’accord, elle ferait appel à de nombreux ingénieurs de haut niveau possédant une expérience importante dans le domaine de la conduite autonome.

L’intérêt d’Apple pour Drive.ai confirme une fois de plus que la société Cupertino travaille de plus en plus à son projet de conduite autonome. Il pourrait déboucher sur un véritable véhicule dans quelques années.