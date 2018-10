ChipGate : Tim Cook confirme que les propos de Bloomberg sont totalement faux !

Décidément, l’affaire du #ChipGate au sujet des puces espions chinoises, lancée par Bloomberg, a de nouveaux fait réagir Tim Cook. Le PDG d’Apple n’a pas manqué l’occasion d’insister sur le fait que les propos du site sont clairement fausses lors d’une interview accordée à CNN.

« Je veux être catégorique à ce sujet : la partie au sujet d’Apple est un mensonge à 100%. C’est complètement inexact, il n’y a aucune vérité derrière cela. Nous n’avons jamais trouvé une puce malveillante sur nos serveurs. Nous n’avons jamais signalé une telle chose au FBI ; le FBI ne nous a jamais contactés au sujet d’une quelconque affaire », a confirmé Tim Cook.

Rappelons que Bloomberg a récemment publié un article accusateur où la Chine était pointée du doigt, pour un prétendu espionnage à l’aide de puces installées sur les serveurs des géants de la technologie à leur insu. Apple a très vite démenti ces allégations, tout comme Amazon, ainsi que Super Micro qui a suivi la firme de Cupertino dans sa demande à Bloomberg d’abjurer son histoire liée aux puces d’espionnage.

Sur CNN, Tim Cook affirme que Bloomberg chasse un fantôme, et que cet article est purement de la désinformation, chose qui ne fait de bien à personne. Le PDG d’Apple pense qu’il est plus que temps de prendre en considération la cybersécurité : « un sujet important, très important pour protéger les entreprises et les pays ».