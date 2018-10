Apple au Congrès américain : « Pas de puce espion chinoise sur nos serveurs »

Après avoir démenti les allégations de Bloomberg, Apple a déclaré hier au Congrès qu’aucune puce espion n’avait été trouvée sur ses serveurs.

Bloomberg affirme qu’Apple a découvert cette puce espion en mai 2015 et en a secrètement informé le FBI quelques jours plus tard. Le gouvernement chinois aurait inséré cette puce pour espionner les sociétés américaines et leurs clients. Concrètement, il serait question d’un véritable « piratage matériel ».

Hier, le responsable de la sécurité chez Apple a déclaré au Congrès américain que l’entreprise n’avait jamais détecté d’attaque suspecte ni de puce espion insérée par le gouvernement chinois sur des serveurs Apple.

Dans une lettre adressée aux comités du Sénat et de la Chambre de commerce, le vice-président de la sécurité de l’information Apple, George Stathakopoulos, a écrit que la société avait mené plusieurs enquêtes et n’avait trouvé aucune preuve appuyant le rapport publié par Bloomberg. Il n’y a pas de minuscules puces à l’intérieur des serveurs Apple, grâce auxquels des données seraient envoyées à des espions chinois : « Les outils de sécurité conçus par Apple effectuent en permanence une analyse précise des serveurs pour ce type de trafic sortant, car ils peuvent indiquer l’existence de logiciels malveillants ou d’autres activités malveillantes. Rien n’a été trouvé et nos serveurs sont en sécurité. »

Amazon a également tenu les mêmes propos qu’Apple, tout comme Supermicro, la société qui a fourni les serveurs incriminés.