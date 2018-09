Vols en Apple Store : 1 million de dollars de préjudice, 17 personnes impliquées [Vidéo]

L’Apple Store de Palo Alto a été victime de vols à deux reprises en l’espace de 12 heures lors du week-end de lancement des iPhone XS et XS Max, pour un préjudice total estimé à 100 000 dollars. Le mois dernier, l’Apple Store de Roseville Galleria a même filmé les coupables en train de voler des iPhone, iPad et MacBook d’une valeur de 20 000 dollars, sans se préoccuper des clients présents.

Au total, les Apple Store californiens ont été victimes d’un réseau de voleurs qui s’est emparé pour plus d’un million de dollars d’iPhone et autres appareils en quelques mois. Mais leur organisation a toutefois touché à sa fin puisque le ministère de la Justice de Californie vient de lancer un mandat d’arrêt contre 17 suspects présumés impliqués :

« Ces crimes auraient touché 19 comtés, notamment les vols à Santa Rosa, Emeryville et Corte Madera au cours du mois dernier. Les individus sont accusés d’avoir pénétré dans les magasins de grands groupes portant des vestes à capuche et de prendre rapidement des produits de démonstration. Le 25 septembre, sept suspects ont été arrêtés et emmenés dans la prison du comté d’Alameda. Un autre est en détention dans le comté de Sonoma. À ce jour, neuf autres mandats d’arrêt ont été lancés à l’encontre des suspects restants. »

 

Les autorités ont dû agir rapidement, car ces types de crimes se nourrissaient d’eux-mêmes et commençaient à s’élargir avec de nombreux voleurs imitateurs qui avaient eu l’idée en regardant les chaînes d’informations locales. « En fin de compte, les consommateurs paient le coût de ce détournement de marchandises », a déclaré le procureur général Becerra. Ainsi, le DoJ de la Californie est intimement impliqué, la vague criminelle de l’Apple Store pourrait enfin s’atténuer.