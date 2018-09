Apple a dévoilé les noms des nouveaux iPhone à l’avance !

Une fuite de nouvelles de dernière minute est tombée à quelques heures de la keynote. Apple a en effet mis en lumière sur son site Web les noms des trois nouveaux iPhone et la taille de la nouvelle Apple Watch Series 4.

Comme prévu par plusieurs rumeurs, les trois nouveaux iPhone seront l’iPhone XS (5,8 pouces OLED), l’iPhone XS Max (6,5 pouces OLED) et l’iPhone XR (6,1 pouces LCD). Ces noms ont été identifiés dans un fichier de sitemap XML hébergé sur le site Web Apple.com. Le fichier a ensuite été supprimé, mais vous pouvez voir ci-dessous la capture d’écran :

En bref, pas d’iPhone XS Plus, mais un iPhone XS Max. Et pas d’iPhone XC pour le modèle LCD, mais un iPhone XR. Dans le fichier, il y avait également des informations sur les nouvelles couleurs des coques : black, Product RED, green, Cape Cod blue et peony pink.

Apple nous apprend également que l’iPhone XR sera disponible en noir, blanc, rouge, jaune, corail et bleu, et aura droit aux stockages de 64, 128 et 256 Go. Les deux versions OLED seront proposées aussi en 512 Go.

Le fichier XLM mentionne également les dimensions de l’Apple Watch Series 4 : 40 mm et 44 mm (au lieu de 38 et 42mm). Cela signifie que nous aurons des écrans plus grands, mais probablement un châssis avec des dimensions identiques à celles de l’actuelle Apple Watch grâce à l’absence de bords.

Suivez la keynote Apple à nos côtés ici dès 18h30 !