Live Keynote : suivez la conférence dédiée aux iPhone 2018 sur iPhonote dès 18h30 !

Prêt pour la keynote dédiée aux trois nouveaux iPhone et à l’Apple Watch Series 4 ? Pour ne pas manquer cet évènement, nous vous invitons à suivre à nos côtés toutes les annonces qu’Apple ferra lors de sa keynote du mercredi 12 septembre dès 18.30.

Ce Spécial Event intitulé « Gather Round » débutera à 19h mais nous commencerons plus tôt pour voir les premières images de l’arrivée des invités au Steve Jobs Teather.

Apple donnera ensuite le coup d’envoi de la présentation des trois iPhone (deux modèles OLED 5,8 et 6,5 pouces, et un modèle LCD de 6,1 pouces), et il y aura aussi très probablement la nouvelle Apple Watch Series 4…et peut-être même d’autres surprises.

Pour découvrir tout cela, nous avons mis en place une page spéciale où nous retranscrirons toutes les annonces en français accompagnées de photos. Suite à la keynote, nous publierons des articles permettant de présenter en détails les nouveaux iPhone et les autres produits.

Suivez également le live depuis notre application APhonote ou sur votre smartphone/tablette depuis n’importe quel navigateur web.

Retrouvez-nous aussi sur notre Twitter @iPhonote et notre page Facebook. N’hésitez pas à partager cette page à vos amis !

LIVE KEYNOTE

(La page se rafraîchit automatiquement même depuis votre smartphone)