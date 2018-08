Snapchat a perdu 3 millions d’utilisateurs actifs par jour au deuxième trimestre

Snapchat a rapporté qu’au cours du deuxième trimestre, l’application de messagerie avait perdu trois millions d’utilisateurs actifs par jour.

Ce nombre s’élève désormais à 188 millions de DAU, alors que Snapchat se trouve dans une bataille avec Instagram aux yeux des consommateurs. Instagram a continué à copier les fonctionnalités de Snapchat, comme cela a été le cas avec les Stories. Le problème est que le public semble avoir le sentiment que peu importe ce que Instagram copie de Snapchat, il le fait mieux.

Pour la période de trois mois allant d’avril à juin, le chiffre d’affaires de Snap a augmenté de 44% en l’espace d’une année pour atteindre 262 millions de dollars. Cela a dépassé les prévisions de Wall Street de 250 millions de dollars. Et tandis que les analystes s’attendaient à une perte de 17% par action, Snap a enregistré une perte de 14% par action, améliorant encore les estimations de Wall Street.

Le fondateur de Snapchat et PDG de Snap, Evan Spiegel, a attribué le déclin des utilisateurs à la refonte de Snapchat plus tôt cette année. Les utilisateurs étaient tellement contrariés qu’une pétition a été lancée sur Change.org pour exiger le retour de l’ancienne interface utilisateur.

Outre l’application de messagerie Snapchat, la société vend également ses lunettes de soleil à enregistrement vidéo appelées Spectacles. Au cours du trimestre, la société a lancé sa nouvelle ligne comprenant la vidéo HD et la protection contre l’eau. Les lunettes se vendent au prix de 149,99 $.

« Cela fait environ six mois que nous avons largement déployé la refonte de notre application, et nous avons travaillé dur pour itérer et améliorer Snapchat en nous basant sur les commentaires de notre communauté. Nous pensons que nous avons résolu les plus grandes frustrations entendu et sont impatients de faire plus de progrès sur la formidable opportunité, nous devons maintenant montrer plus du bon contenu pour les bonnes personnes. » – Evan Spiegel, PDG de Snap.

Plus imprévisible que jamais, Wall Street a ignoré la baisse du nombre d’utilisateurs et a mis l’accent sur les performances financières meilleures que prévu de Snap. Après la publication du rapport, le cours des actions de Snap a légèrement augmenté, passant de 13,12 dollars à 13,20 dollars.