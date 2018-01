Pour Tim Cook, le prix de l’iPhone est justifié – les innovations sont là !

Au cours de son entretien avec Rebecca Jarvis de ABC, où Tim Cook a annoncé un investissement de 350 milliards de dollars, la création de 20 000 emplois et un nouveau campus aux États-Unis, le sujet du prix de l’iPhone a été mis sur la table.

Sans entrer dans les détails, le CEO d’Apple explique que le prix de l’iPhone « coûte le prix de l’innovation à l’intérieur ». Pour Tim, les innovations sur lesquelles travaillent Apple et ses équipes justifient à elles seules les prix élevés des nouveaux iPhone. Comprenez par là qu’Apple ne vendra jamais l’un des derniers modèles d’iPhone à bas prix.

Quand on voit que l’iPhone X de 64 Go est aujourd’hui proposé à 1 159 € sur le site d’Apple, il paraît en effet peu probable que le firme revoit sa grille tarifaire à la baisse pour les modèles futurs. Au contraire, on peut même s’attendre à une hausse de prix, pour autant que les prochaines innovations en valent la chandelle…