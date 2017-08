Tim Cook et Luca Maestri commentent les résultats financiers du Q3 2017

En marge de la conférence financière d’Apple pour le Q3 2017, le PDG d’Apple Tim Cook et le directeur financier Luca Maestri ont répondu aux questions des journalistes, en fournissant des informations intéressantes et des anecdotes.

Apple a vu une nouvelle fois augmenter ses ventes et son chiffre d’affaires au cours du trimestre, pour atteindre les 45,4 milliards de dollars grâce aux ventes de l’iPhone, iPad et Mac, et aux revenus des « services ».

Apple a atteint un nouveau cap avec 1,2 milliard iPhones vendus, la série iPhone 7 qui continue de très bien se vendre. La gamme iPad a également rencontré un fort succès, avec de meilleures ventes sur les 4 années passées, et une augmentation de 30% pour les ventes d’iPad dans le secteur de l’éducation aux États-Unis.

Faits saillants :

Les ventes d’Apple Watch ont augmenté de plus de 50% ce trimestre, ce qui fait d’elle la smartwatch le plus vendue dans le monde.

Dans les coffres de la société, il y a désormais 261,5 milliards de dollars en espèces, dont 94% sont placés à l’étranger.

Ces derniers résultats financiers permettent à l’action d’Apple (AAPL) de grimper en flèche à 160 $.

Apple a investi 1 milliard de dollars dans la technologie de fabrication, dont 200 millions investis dans la R & D de Corning.

L’année dernière, les Apple Store ont accueilli 300 millions de visiteurs répartis entre les 497 magasins à travers le monde.

Situation de l’iPhone en Chine

Apple continue d’avoir des difficultés à vendre ses iPhone et enregistre une baisse des ventes de 10% par rapport à la même période il y a un an. Tim Cook a également clarifié la situation des VPN : « Plus tôt cette année, la Chine a commencé à mettre en œuvre de nouvelles réglementations pour faire respecter les règles interdisant les VPN dans le pays. Comme bon nombre d’apps n’ont pas respecté ces règles, Apple a dû les supprimer de l’App Store. Nous préférons ne pas supprimer des applications, mais comme dans d’autres pays, nous sommes également tenus de nous conformer aux réglementations locales où nous exerçons nos activités. » Apple essaie de fournir les meilleurs produits dans l’intérêt des utilisateurs locaux, en espérant au passage que la Chine assouplisse ces restrictions. « L’innovation exige aussi la liberté de collaborer et de communiquer. »

iPad

C’est le meilleur Q3 pour iPad depuis quatre ans. Les ventes ont augmentés de 30% dans les écoles américaines. L’iPad représente au total 55% des ventes de tablettes aux États-Unis, dont 8 modèles sont dans le Top 10 des ventes. C’est également le meilleur résultat en quatre ans.

De plus, l’intention d’achat d’utilisateurs intéressés par une tablette est supérieure à 70% pour l’iPad. De nombreuses entreprises veulent acheter l’iPad de 10,5 pouces pour leurs employés. Walmart distribuera d’ailleurs des iPads à ses employés en formation.

Mac

Apple a dépassé à nouveau les ventes de PC, en enregistrant une augmentation significative des ventes de Mac, alors que le marché est en crise.

Apple Watch et AirPods

Les ventes d’Apple Watch ont augmenté de plus de 50% au cours du trimestre, et devient la montre connectée la plus vendue au monde. Les AirPods ont atteint 98% pour la satisfaction des clients. Apple a augmenté la production pour les mois à venir, car les stocks restent insuffisants par rapport à la demande, mais les délais d’expédition continueront d’être assez long.

Le futur d’Apple

Tim Cook a parlé de l’ARKit, le nouveau framework dédié à la réalité augmentée, affirmant que les développeurs sont déjà au travail avec de nombreuses applications qui seront disponibles avec iOS 11. Il déclare avoir été étonné par les vidéos de démonstration d’apps AR tirant partie de l’ARKit. « Il y aura beaucoup de jeux et d’applications de divertissement, mais aussi des applications pratiques comme celles qui permettent d’organiser l’intérieur d’une maison ou prendre des mesures précises. Je ne pouvais pas être plus excité avec l’AR et ce que nous voyons avec l’Arkit. Je pense que la réalité augmentée est grande et profonde, c’est l’une de ces énormes choses qui nous font me réfléchir du début à la fin. Et son succès sera garanti par de nombreux développeurs. Avec l’AR, l’iPhone deviendra de plus en plus important pour les gens, car il deviendra un outil encore plus utile. Je sais qu’il est difficile d’y croire, mais sinon je ne le dirai pas. »

Tim Cook a aussi répondu à une question liée à son système de conduite autonome, un projet sur lequel travaille Apple depuis plusieurs années : « Les systèmes autonomes pour les voitures peuvent également être utilisés de différentes façons. L’automobile est seulement l’un des secteurs, mais il y a beaucoup d’autres domaines d’intérêt. Mais je n’en dirai pas plus sur ce point. Nous sommes très concentrés sur les systèmes autonomes, et nous avons un grand projet. Nous continuerons d’investir sur ce projet. De notre point de vue, l’autonomie est une sorte de mère de tous les projets IA ». On peut supposer qu’Apple travaille sur un système d’intelligence artificielle très avancée, qui peut être utilisé dans les voitures à venir, mais aussi dans bien d’autres domaines encore inconnus.

iPhone 8

Au sujet des rumeurs sur l’iPhone 8, Tim Cook explique que cela cannibalise les ventes des iPhone 7, mais c’est aussi un bon moyen de faire monter la pression autour du futur iPhone qui devrait réalisé de belles ventes. Et au sujet des retards, le PDG d’Apple répond : « Nous n’avons aucun commentaire à faire sur ce qui n’a pas été annoncé ».