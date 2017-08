Apple : 1,2 milliard d’iPhone ont été vendus depuis 2007 !

Lors de l’annonce de ses résultats financiers du Q3 2017, Apple a également annoncé que pas moins de 1,2 milliard d’iPhone se sont écoulés depuis le lancement du tout premier iPhone Orginal en 2007.

Déjà en juillet 2016, le géant de Cupertino déclarait avoir passé le cap du milliard d’iPhone vendus, cela signifie qu’en l’espace d’une année, 200 millions iPhone ont été écoulés.

Tim Cook a tenu à préciser que cette hausse a été possible grâce à l’iPhone 7, et surtout à l’iPhone 7 Plus lequel s’est mieux vendu que l’iPhone 6s Plus en son temps. Bien qu’il n’est pas précisé le pourcentage de cette augmentation, il parle tout de même de deux chiffres.

Il est vrai que les utilisateurs sont de plus en plus attirés par les grands écrans. Avec sa surface d’écran de 5,5 pouces, l’iPhone 7 Plus semble avoir répondu à leurs attentes, d’autant plus qu’il est le seul iPhone à disposer d’un double capteur photo et du mode portrait qui ensemble permettent de faire de bien jolies captures.

Si l’iPhone 7 (Plus) a rencontré un vrai succès auprès du public, le futur iPhone 8 devrait lui aussi générer de belles ventes. D’après les rumeurs, cet iPhone des 10 ans embarquera de nombreuses nouveautés dont un écran OLED bord à bord, un double objectif vertical, la reconnaissance faciale, la recharge sans fil et rapide, ou encore un châssis en acier inoxydable avec une partie en verre au dos.