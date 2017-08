Résultats financiers Apple du 3ème trimestre 2017 : un CA de 45,4 milliards de dollars

Apple a annoncé ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2017, qui a pris fin le 1er juillet 2017. Le géant californien a vu son chiffre d’affaires trimestriels grimper à 45,4 milliards de dollars (contre 42,4 milliards l’an dernier), soit une hausse de 7%.

Côté bénéfice, Apple engrange 8,7 milliards de dollars (1,67 dollars par action), contre 7,8 milliards de dollars (1,42 dollar par action) il y a un an à la même période, soit une hausse de 11,8%. Pour la marge brute, Apple passe 38% à 38,5% en l’espace d’un an. Les ventes internationales ont représenté 61% du chiffre d’affaires de ce trimestre.

Tim Cook a déclaré pour l’occasion : « Avec des ventes en hausse de 7% sur l’année, nous sommes heureux d’annoncer le troisième trimestre consécutif de croissance et un record trimestriel en ce qui concerne les revenus générés par les services. Nous avons eu un succès incroyable à la Conférence mondiale des développeurs en juin et nous sommes enthousiasmés par les nouvelles fonctionnalités à venir cet automne sur iOS, macOS, watchOS, et tvOS. »

Voici les ventes en détail :

iPhone : 41 millions d’unités, soit en hausse de +2% en un an

: 41 millions d’unités, soit en hausse de en un an iPad : 11,42 millions d’unités ( +15% )

: 11,42 millions d’unités ( ) Mac +1% )

) Services (Apple Music, iCloud, etc) : 7,26 milliards de dollars ( +22% )

) Autres produits ( Apple TV , Apple Watch , accessoires Beats, iPod et accessoires) : 2,74 milliards de dollars (+23%)

Luca Maestri, CFO d’Apple, explique que la croissance en termes d’unités et de revenus dans toutes les catégories de produits au cours du trimestre juin sont en hausse de 17% du bénéfice par action. « Nous avons également reversé 11,7 milliards de dollars aux investisseurs au cours du trimestre, ce qui porte le montant total du capital remboursé dans le cadre de notre programme à près de 223 milliards de dollars. »

Pour la 4ème trimestre fiscal de 2017, Apple prévoit :

Un chiffre d’affaires de 49 à 52 milliards de dollars

Une marge brute située entre 37,5% et 38%

Des charges d’exploitation situées entre 6,7 et 6,8 milliards de dollars

Un taux d’imposition de 25,5%

Toutes ces données ont dépassé les attentes des analystes, et la prochaine sortie de l’iPhone 8 ne devrait que renforcer ces chiffres.