Des problèmes dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple pour les puces mémoires utilisées dans l’iPhone pourraient conduire l’entreprise à acheter pour la première fois de la mémoire flash auprès d’un fournisseur chinois.

Ces dernières années, Apple s’est déplacée pour essayer de réduire – plutôt que d’augmenter – sa dépendance vis-à-vis de la Chine, mais dans ce cas, l’entreprise serait presque obligée de se tourner vers un nouveau fournisseur chinois.

Apple achète actuellement un grand pourcentage de ses puces de stockage pour iPhone auprès de deux sociétés japonaises coopérantes : Western Digital et Kioxia. Cependant, deux de leurs usines ont été frappées par un problème de contamination non spécifié le mois dernier, entraînant une réduction significative de la production.

Pour l’instant, Apple a réussi à compenser ce problème en augmentant les commandes de Samsung et SK Hynix, mais l’incident a mis en évidence la dépendance excessive d’Apple vis-à-vis de ces deux sociétés japonaises. Pour cette raison, les dirigeants de Cupertino ont décidé de diversifier davantage la production de mémoires flash pour l’iPhone.

Comme le rapporte Bloomberg, Apple envisage pour la première fois la possibilité de se tourner vers un fabricant chinois pour la fourniture de ce composant. Il s’agit de Yangtze Memory Technologies basée au Hubei, une société spécialisée dans la production de mémoires flash. Pour le moment, les deux sociétés seraient aux premières étapes des négociations.

Cependant, l’accord avec le Yangtze pourrait susciter quelques critiques aux États-Unis, étant donné que les relations entre Washington et Pékin sont au plus bas sur la question ukrainienne. Une entreprise américaine qui investit en Chine en ce moment pourrait être perçue négativement par la presse et l’opinion publique, notamment parce que le gouvernement chinois est étroitement lié aux plus grandes entreprises du pays.

Pour le moment, cependant, il semble que le Yangtze soit encore loin de satisfaire les exigences qualitatives d’Apple, de sorte qu’un accord pourrait être conclu à la fin de l’année, lorsque la situation géopolitique se sera peut-être calmée.