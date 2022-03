L’invasion de l’Ukraine par la Russie pourrait accroître les problèmes de chaîne d’approvisionnement existants affectant l’industrie des smartphones, bien que les effets ne seront visibles qu’à long terme.

Suite à l’attaque sur le sol ukrainien, de nombreux pays occidentaux ont activé des sanctions contre la Russie, qui est à son tour un important exportateur de matières premières de base pour diverses industries. L’Ukraine elle-même est riche en matériaux rares utilisés dans la fabrication électronique.

Conscients du fait que les problèmes d’une guerre sont bien plus graves que le manque de composants électroniques, nous pensons qu’il est pour compléter le tableau général de signaler ces conséquences sur un portail dédié à la technologie.

La Russie est le premier exportateur mondial de palladium, un métal utilisé dans des applications électroniques telles que les cartes mémoire et les capteurs. On estime que chaque iPhone contient environ 0,015 gramme de cette matière première. De plus, le palladium est souvent utilisé pour les électrodes ou dans le placage des composants et des connecteurs. Selon CNBC, environ 35% de l’approvisionnement américain en palladium provient de Russie.

Ensuite, il y a le gaz néon, qui est utilisé comme composant et consommable dans les lasers utilisés dans la production de puces. L’Ukraine fournit plus de 90% du néon semi-conducteur aux États-Unis. Le gaz lui-même, purifié en Ukraine, est un sous-produit de la production d’acier en Russie.

La Russie est également un important producteur de titane, qui est utilisé dans divers domaines, du châssis de modèles d’iPhone spécifiques à la construction d’avions. Cependant, la Chine et les États-Unis sont les principaux exportateurs de titane, ce qui signifie que l’industrie n’est pas entièrement dépendante de la Fédération de Russie.

Apple, pour sa part, répertorie 10 fonderies et raffineries basées en Russie dans sa chaîne d’approvisionnement en décembre 2020. Les fonderies et les raffineries produisent du tantale, du tungstène et de l’or utilisés dans les produits Apple.

Les effets du conflit pourraient alors faire grimper les prix des matériaux qui ne proviennent pas principalement d’Ukraine et de Russie. Par exemple, la Russie ne produit que 6% de l’aluminium mondial, mais les sanctions économiques font grimper les prix du métal, qui est utilisé dans les boîtiers de presque tous les produits Apple. Il y a aussi, bien sûr, la question de l’énergie. La Russie et l’Ukraine sont les principaux producteurs de pétrole et de gaz naturel pour l’Europe. L’offre étant déjà rare, le conflit fait monter en flèche le coût de l’énergie dans certaines régions.

Bien que l’Europe de l’Est fournisse la plupart de certains matériaux de fabrication électronique, les entreprises de puces affirment ne pas subir actuellement d’effets significatifs, ajoutant qu’elles sont mieux préparées que ces dernières années grâce à des stocks de matériaux et à des achats diversifiés. .

Intel dit qu’il ne s’attend pas à un impact direct. Il en va de même pour GlobalFoundries et United Microelectronics Corp, qui ont tous deux déclaré avoir la possibilité de rechercher des sources en dehors de la Russie et de l’Ukraine. Il en va de même pour TSMC, l’un des principaux fournisseurs d’Apple.

Selon Reuters, les fabricants de puces taïwanais comme TSMC utilisent peu de palladium. De plus, le néon et l’hexafluorobutadine, un autre gaz utilisé dans la fabrication des puces, sont déjà stockés à Taïwan. Le pays affirme également que sa chaîne d’approvisionnement est suffisamment diversifiée pour résister à toute pénurie spécifique à un pays. Le fabricant malaisien de puces Unisem, qui compte Apple parmi ses clients, dit qu’il ne s’attend à aucun impact car il s’approvisionne principalement aux États-Unis, au Japon et dans d’autres pays.

Cependant, la ruée vers des sources alternatives pourrait faire grimper les prix des semi-conducteurs et des chipsets. Et plus le conflit en Ukraine dure longtemps, plus il est susceptible d’affecter l’offre mondiale de puces. Certains analystes s’attendent donc à des conséquences à long terme, dues à la fois à la hausse des prix et au manque de certaines matières premières, surtout si le conflit se prolonge pendant plusieurs semaines.

Comme mentionné précédemment, au milieu d’une crise humanitaire, il y a des priorités plus importantes que de pouvoir acheter un nouvel iPhone ou iPad à temps. Or, dans le monde moderne, les puces sont essentielles pour un très large éventail d’industries, de l’aérospatiale à l’automobile, en passant par le secteur médical.