L’Apple Car ne sortira peut-être que dans plusieurs années, mais cela n’empêche pas Motor Trend d’imaginer les fonctionnalités que nous pourrions trouver à bord de la première voiture Apple.

Nous entendons parler de l »Apple Car depuis des années maintenant, mais jusqu’à présent, ce que nous savons, c’est qu’Apple travaille sur ce qu’on appelle le projet Titan. Mais malgré les rumeurs selon lesquelles le projet continue de perdre des talents et des managers, l’entreprise semble déterminée à aller de l’avant. Cela signifie-t-il qu’un jour nous pourrions rouler dans une Apple Car ?

Apple Car : conduite autonome grâce aux caméras et capteurs

Selon Motor Trend, nous pourrons rouler, mais pas la conduire, car ce sera une voiture autonome, les voitures d’Apple seront complètement connectées, leur permettant de communiquer entre elles pour s’assurer qu’elles aient toujours des informations à jour sur l’environnement qui les entourent.

« Une série de caméras et de capteurs LiDAR montés sur véhicule fonctionneront avec l’application Maps d’Apple. Cela comprendra une cartographie très précise de zones métropolitaines spécifiques, pour aider la flotte de voitures d’Apple à réagir en toute sécurité aux obstacles inattendus, tels que les piétons et les débris de la route. Une tranquillité d’esprit supplémentaire sera assurée par les systèmes de communication de véhicule à véhicule et de véhicule à infrastructure d’Apple Cars, qui permettront aux voitures autonomes de « communiquer » sans fil entre elles et avec l’infrastructure environnante. Les batteries à haute densité d’énergie assureront de nombreuses heures de fonctionnement continu. »

Le rapport suggère que si cela permet à certaines personnes de louer leur voiture, la plupart « s’abonneront au service qui leur permettra d’utiliser la flotte partagée de véhicules autonomes de l’entreprise ». Apple autorisera également les locations ad hoc telles que les taxis, selon Motor Trend.

De plus, il semble qu’Apple proposera bientôt aux constructeurs automobiles un nouveau système d’infodivertissement entièrement basé sur CarPlay. Apple a déjà travaillé dans ce sens sur le projet IronHeart, qui permettrait à CarPlay de se connecter aux systèmes de la voiture, notamment la climatisation et les tableaux de bord.

Et qu’attendez-vous de la future Apple Car ?