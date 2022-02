Apple a annoncé que l’App Store prend désormais en charge les applications non répertoriées qui ne peuvent être téléchargées que via un lien direct.

Les applications inadaptées à la distribution publique peuvent désormais être soumises à Apple pour une distribution non répertoriée. De cette façon, l’application n’apparaîtra dans aucune catégorie, pas même dans les recommandations ou dans les résultats de recherche et dans d’autres listes de l’App Store. La seule façon de télécharger ces applications est de partager le lien direct, avec la possibilité de les distribuer également via Apple Business Manager et Apple School Manager.

Apple explique que ce changement sera utile pour des applications d’entreprise spécifiques, des événements spéciaux, des études de recherche ou d’autres fonctions qui n’impliquent pas de distribution publique. Les applications non répertoriées sont prises en charge dans tous les pays où l’App Store est disponible. Les développeurs peuvent également soumettre le formulaire de candidature pour les applications non répertoriées pour les titres nouveaux et existants disponibles sur la boutique. Si elle est approuvée, la méthode de distribution d’application « non répertoriée » s’appliquera à toutes les futures versions de cette application.

Les applications non répertoriées sont disponibles pour toute personne ayant accès au lien et, si l’application est déjà disponible sur l’App Store, le lien actuel restera le même. La distribution non répertoriée ne peut pas être utilisée pour les bêtas et TestFlight.