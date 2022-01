Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg a parlé du nouveau moniteur externe qu’Apple développe, qui devrait coûter environ la moitié du coût du Pro Display XDR actuel.

Gurman dit également qu’il « espère » que ce nouveau moniteur Apple sera lancé l’année prochaine. D’après ce qui a été dit, il n’est pas clair si Gurman parie sur son arrivée ou s’il a une certaine source.

« En parlant de Mac et d’iPad, j’espère que le prochain moniteur externe d’Apple, qui coûtera environ la moitié du prix du Pro Display XDR, sera lancé l’année prochaine. »

Le mois dernier, le journaliste de Bloomberg a également évoqué le développement de ce nouveau moniteur externe :

« Je crois fermement qu’Apple lancera un nouveau moniteur externe pour ses derniers Mac. (…) Actuellement, le coût de construction de ce moniteur a baissé, et avec quelques ajustements et peut-être une légère baisse de luminosité, Apple pourrait être en mesure de obtenir un moniteur de qualité similaire (légèrement plus petit) peut-être environ la moitié du prix du Pro Display XDR. »

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler du projet d’Apple de fabriquer un moniteur externe « à bas prix ». En effet, en décembre dernier, un leaker indiquait qu’Apple développait des moniteurs externes de 24 et 27 pouces.

La société travaille également sur un successeur du Pro Display XDR. Ce nouveau moniteur d’écran professionnel aura un SoC made in Apple, probablement la puce A13 Bionic, la même que celle utilisée dans la gamme iPhone 11. A côté de la puce A13, il y aura le Neural Engine, qui accélérera les activités d’apprentissage automatique.