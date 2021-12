Selon DigiTimes, TSMC prévoit de commencer la production en série des puces 3 nm au quatrième trimestre 2022.

Il n’y a pas d’autres détails pour le moment, mais nous savons qu’Apple prévoit de lancer les premiers appareils à puce 3 nanomètres de TSMC en 2023, y compris les nouveaux Mac à processeur M3 et les iPhone 15 dotés de la puce A17.

Le passage à un processus de fabrication plus avancé se traduira par des performances et une efficacité énergétique améliorées, ce qui permettra des vitesses plus rapides et une durée de vie de la batterie plus longue sur les futurs Mac et iPhone.

Selon les dernières rumeurs, les puces M3 d’Apple auront jusqu’à quatre matrices, permettant des configurations CPU jusqu’à 40 cœurs. Aujourd’hui, les processeurs M1 Pro et M1 Max sont dotés de 10 cœurs.