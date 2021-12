Nvidia annonce que le service de streaming de jeux GeForce Now prend désormais en charge la résolution 1600p sur les MacBook M1, grâce au nouveau niveau RTX 3080.

GeForce Now est un service de jeux dans le cloud qui permet aux joueurs de diffuser des jeux qu’ils possèdent déjà sur PC tels que Steam et Epic Games Store. Jusqu’à présent, le service n’était disponible qu’à un niveau gratuit limité dans le temps et un niveau « Prioritaire » payant qui offre des connexions plus rapides, des sessions plus longues et ray-tracing.

La nouvelle couche RTX 3080 sur GeForce Now permet aux joueurs d’atteindre une résolution plus élevée, jusqu’à 1600p, même sur les MacBook Pro et MacBook Air M1. La nouvelle mise à jour de l’application GeForce Now pour macOS inclut la prise en charge du rapport hauteur/largeur correct sur les modèles Apple, ainsi que d’autres améliorations fonctionnelles et de performances.

Le niveau GeForce NOW RTX 3080 vous permet également de jouer dans des sessions encore plus longues, jusqu’à un maximum de huit heures. Parmi les jeux présents à ce niveau, ainsi qu’à Priority, il y a aussi Cyberpunk 2077 et Control, qui peuvent donc aussi être joués sur Mac.

Le prix de l’abonnement GeForce Now RTX10 3080 est de 99,99 € tous les six mois.