Selon DigiTimes, TSMC a lancé la production pilote de puces basées sur le processus 3 nm, connu sous le nom de N3.

Le partenaire de fabrication de puces d’Apple commencerait alors à tester ces nouvelles puces de 3 nanomètres, dont les expéditions pourraient débuter au premier trimestre 2023. Le nouveau processus de fabrication améliorerait les performances et l’efficacité énergétique des processeurs M3, avec des vitesses plus rapides et une durée de vie de la batterie plus longue. sur les futurs Mac.

Les premiers appareils Apple dotés de puces 3 nm devraient faire leurs débuts en 2023, notamment l’iPhone 15 avec la puce A17 et un Mac Apple Silicon avec la puce M3. Selon plusieurs sources, les puces M3 auront jusqu’à quatre matrices, ce qui pourrait se traduire par des processeurs jusqu’à 40 cœurs, par rapport aux 10 cœurs maximum actuels du M1 Max.

Pendant ce temps, les Mac et l’iPhone 14 avec la puce M2 devraient utiliser des puces basées sur le processus N4 de TSMC.