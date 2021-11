L’une des fonctionnalités les plus attendues d’iOS 15 était SharePlay, qui a été activée avec la sortie d’iOS 15.1 et d’iPadOS 15.1. Désormais, TikTok peut également être utilisé lors d’un appel FaceTime à l’aide de SharePlay, avec l’introduction d’une nouvelle page « Pour nous ».

SharePlay donne aux utilisateurs la possibilité d’écouter des chansons, de regarder des émissions de télévision, de jouer à des jeux et plus encore lors d’un appel FaceTime avec des amis ou la famille. Pour profiter de cette fonctionnalité, de nombreuses applications doivent être mises à jour afin que les utilisateurs puissent en profiter ensemble.

Comme l’a noté l’utilisateur de Twitter Aether Aurelia, au lieu de la page « Pour vous » qui apparaît aux utilisateurs lorsqu’ils se connectent à TikTok, s’ils sont sur un appel FaceTime en utilisant SharePlay, cet onglet s’appellera « Pour nous ». Cette page combine les meilleurs astuces et algorithmes préférés des utilisateurs, ce qui rend l’expérience TikTok encore plus amusante en entreprise.

Sans surprise, l’une des activités préférées des gens sur TikTok est le partage de vidéos. Bien qu’il soit déjà possible de mentionner quelqu’un ou simplement de lui écrire en DM, avoir la possibilité de les regarder ensemble n’importe où et n’importe quand est certainement mieux. C’était exactement ce qu’Apple avait en tête : rassembler les gens via un appel FaceTime pour écouter des chansons, regarder des films et trouver d’autres moyens d’interagir en ligne.