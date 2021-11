Apple a embauché un ancien ingénieur de Tesla qui rejoindra l’équipe logicielle du projet Apple Car.

Christopher « CJ » Moore travaillera sur le logiciel de conduite autonome d’Apple, du moins selon les rapports de Bloomberg. Moore rapportera directement à Stuart Bowers, un autre ancien cadre de Tesla qui dirige maintenant le projet de logiciel lié à Apple Car.

L’ingénieur rejoindra l’une des équipes les plus mystérieuses d’Apple, car la société n’a jamais partagé publiquement ses plans pour une voiture électrique autonome. Malgré cela, il y a tellement d’indices et de rapports qu’il ne semble désormais plus y avoir aucun doute sur la volonté de l’entreprise de construire une Apple Car au cours des huit prochaines années.

Récemment, Moore a fait la une des journaux pour avoir critiqué la fonction de pilote automatique de Tesla, déclarant que le PDG Elon Musk avait surestimé les capacités de cette fonction. L’ingénieur a quitté Tesla en octobre et fait maintenant partie de ces rangs d’autres anciens employés de l’entreprise qui ont rejoint l’équipe Car.