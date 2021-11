Avec deux ans d’activité, il est temps de faire un premier gros bilan sur Apple TV+ et les progrès que l’entreprise a réalisés pour son service de streaming vidéo.

Lors du lancement d’Apple TV+ en 2019, l’une des plus grosses critiques concernait le catalogue de titres disponibles. L’entreprise avait en effet fait un choix très précis : se concentrer uniquement sur les contenus originaux et ne pas acheter de catalogues de films et de séries de tiers déjà disponibles depuis un certain temps. Évidemment, Apple savait que les utilisateurs voulaient aussi de la quantité, elle a donc immédiatement activé plusieurs offres pour permettre à la plupart des gens d’accéder gratuitement à TV+ pendant au moins 12 mois avec l’achat d’un nouveau produit ou avec d’autres promotions proposées par l’entreprise et ses partenaires.

Pour offrir de la qualité, Apple a immédiatement prévu des investissements de plusieurs milliards de dollars dans la production de nouveaux films et séries télévisées sur plusieurs années, acquérant l’exclusivité de grands scénaristes, artistes et acteurs. En outre, la société a également embauché certains des cadres les plus importants de l’industrie qui avaient déjà travaillé sur des titres à succès comme The Crown ou Breaking Bad. Bref, Apple n’a rien laissé au hasard.

Deux ans plus tard, il est difficile de dire quel a été le succès d’TV+, étant donné que la société n’a jamais partagé le nombre d’abonnés, ni précisé combien utilisent l’essai gratuit, combien l’essai payant et combien ont abandonné le service après l’expiration de la promotion.

Les seules données proviennent de sources tierces et nous indiquent que le nombre d’abonnés TV+ est d’environ 40 millions dans le monde, dont environ la moitié sont des abonnés payants. Par ailleurs, on sait que la part de marché d’Apple TV+ dans le secteur des services de streaming vidéo est passée de 3,5% à 5,4% en 2021, démontrant que les abonnés sont toujours en croissance malgré moins de contenu que Netflix, Disney+ ou Amazon Prime. Bien sûr, la différence avec la concurrence est encore énorme, étant donné que Netflix compte plus de 200 millions d’abonnés et que Disney+ a dépassé les 100 millions en deux ans.

Il faut aussi dire que TV+ n’est pas le cœur de métier d’Apple, contrairement à Netflix et Disney, étant donné que les services et produits Apple sont nombreux et représentent le pourcentage le plus élevé des revenus. Malgré cela, Apple a prévu d’énormes investissements pour apporter un contenu de qualité à ses abonnés.

Parlons maintenant de qualité. Tous les titres disponibles sur TV+ ne sont pas excellents, et il y a certaines séries qui ne méritent pas une note supérieure à 6,5, mais en revanche la plateforme a tout de même réussi à remporter des centaines de prix et nominations en seulement deux ans, un résultat qu’aucun concurrent n’a réussi à atteindre après seulement deux ans d’activité.

Ted Lasso, par exemple, a remporté des Golden Globes, des Emmys et de nombreux autres prix, en plus d’être l’une des séries les plus regardées de toutes les plateformes de streaming vidéo. The Morning Show a également remporté plusieurs prix, sans oublier d’autres séries Apple Originals saluées par la critique, telles que Dickinson et For All Mankind. Par ailleurs, Apple travaille aussi très bien avec les documentaires, comme en témoigne le succès des titres consacrés aux Beastie Boys, Bruce Springsteen et Billie Eilish, et avec les films (On The Rocks, The Banker et Greyhound au premier rang…).

De plus, ces derniers mois, nous avons remarqué une augmentation des titres déjà disponibles ou arrivant sur la plateforme, signe qu’après la pandémie, le travail a repris de plus belle. Il suffit de penser au film Finch avec Tom Hanks, la série Foundation qui comprend huit saisons, sans oublier des titres comme Invasion et Dr. Brain ou l’arrivée de nouveaux contenus comme le très attendu « Killers of the Flower Moon » de Martin Scorsese avec Robert DeNiro et Leonardo DiCaprio parmi les acteurs principaux.

Bien sûr, comme nous l’avons dit précédemment, les échecs ne manquaient pas. Des titres comme Little Voice ou Mr. Corman ont déjà été supprimés, tandis que d’autres séries et films n’ont pas eu autant de succès, mais il était impossible de créer seulement 8+ contenus sur IMDb.

Une chose est sûre : Apple veut continuer sur la voie du contenu original et exclusif, dans le but de produire du contenu de la plus haute qualité. Deux ans après la naissance d’TV+, l’entreprise ne semble donc pas disposée à changer de cap en rachetant des catalogues tiers comme l’ont fait d’autres plateformes.

Maintenant, le grand objectif de la société est de remporter un Oscar avec l’un de ses films, et les Killers of the Flower Moon susmentionnés ou la prochaine tragédie de Macbeth, avec Denzel Washington, pourraient réussir.

Ce furent deux années de hauts et de bas, pour un service né de toutes pièces dans un marché hyper concurrentiel déjà occupé par des géants comme Netflix et Amazon Prime (sans compter les différents HBO et Hulu aux États-Unis). Les chiffres augmentent, les critiques apprécient une grande partie du contenu, les récompenses arrivent et le catalogue s’enrichit de plus en plus de nouveaux contenus comprenant des séries, des films, des documentaires et des titres pour les plus petits.

Pour l’instant, le service mérite un bon 7. Et vous, quelle note donneriez-vous aux deux premières années d’Apple TV+ ?