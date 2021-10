Apple fera face à une autre enquête du gouvernement américain, en raison de pratiques commerciales prétendument inappropriées dans la gestion des systèmes de paiement.

L’enquête concerne non seulement Apple et son système de paiement Apple Pay, mais aussi Google, Facebook, Amazon, PayPal et Square. Plus précisément, le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) enquête sur les pratiques commerciales des entreprises qui gèrent des systèmes de paiement de divers types, afin de rechercher des informations permettant de mieux comprendre comment ces entreprises technologiques « utilisent les données personnelles sur les paiements et gèrent l’accès aux données. pour les utilisateurs ».

« Les grandes entreprises technologiques étendent avec enthousiasme leurs empires pour mieux contrôler et mieux comprendre nos habitudes de dépenses », a déclaré Rohit Chopra, directeur du CFPB. « Nous leur avons ordonné de fournir des informations sur les plans d’affaires et les pratiques ».

Selon le CFPB, les entreprises technologiques ont développé des produits et des modèles commerciaux pendant la crise sanitaire mondiale actuelle, qui présentent de nouveaux risques pour les consommateurs et un marché juste, transparent et concurrentiel. Par exemple, le CFPB déclare que « Apple et Google ont essayé d’intégrer des services de paiement dans leurs systèmes d’exploitation », bien qu’il n’y ait eu aucun changement sur ce front pour iOS et l’App Store pendant la pandémie.

Le CFPB s’occupe spécifiquement de la collecte et de la monétisation des données et des restrictions d’accès choisies par l’utilisateur. Apple devra fournir ces informations d’ici le 15 décembre.

Pendant ce temps, le PDG de Snap a également publié des déclarations critiques contre Apple. Notamment, Evan Spiegel a déclaré que Snapchat n’avait pas atteint ses objectifs de revenus car il avait été pris au dépourvu par les nouvelles d’Apple limitant le suivi des données. Tout cela a causé plusieurs problèmes avec les annonceurs, habitués à accéder à plus d’informations relatives aux utilisateurs d’iOS. Spiegel aurait préféré plus de clarté de la part d’Apple, mais il a rassuré les investisseurs que la situation s’améliorera dans les prochains mois grâce à certaines solutions alternatives adoptées par Snapchat pour la collecte des publicités.