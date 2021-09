Le trésorier d’Apple, Gary Wipfler, quittera l’entreprise après 35 ans de bons et loyaux services.

Gary Wipfler a 62 ans et a travaillé pour Apple en gérant des centaines de milliards de dollars dans les coffres de l’entreprise. Le départ de Wipfler a été signalé par Bloomberg au cours des dernières heures et devrait être officialisé dans les semaines à venir.

Wipfler a rejoint Apple en août 1986, deux ans après l’introduction du premier Macintosh et un an après le départ de Steve Jobs. Son choix a été fait pour des raisons personnelles, le trésorier historique d’Apple ne souhaitant profiter que de sa retraite et de sa famille.

Ces dernières années, Wipfler relevait directement du directeur financier Luca Maestri et était chargé de superviser le solde de trésorerie d’Apple, les programmes de retour sur capital et la gestion des investissements. En 2014, il a géré l’acquisition de Beats pour un total de 3 milliards de dollars.