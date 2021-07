Apple renforce encore sa présence à Cork, en Irlande, avec trois étages de bureaux dans un bâtiment historique qui peut profiter de très belles vues.

Le nouveau siège social d’Apple résidera dans les immeubles de bureaux de Horgan Quay, pour une superficie totale d’environ 3 400 mètres carrés. Le bâtiment offre une vue panoramique sur la rivière Lee, les quais, la gare de triage et le centre-ville de Cork.

CorkBeo a visité le bâtiment, nous donnant un premier aperçu des futurs bureaux d’Apple à Cork.

Apple peut déjà être considéré comme le plus grand employeur de la ville de Cork, car il compte déjà 6 000 travailleurs à Holyhil et un bureau plus petit dans la ville. Le nouvel espace apportera initialement 400 nouveaux employés et, une fois terminé, servira de base d’opérations pour environ 3 000 employés au total.

Apple a récemment célébré son 40e anniversaire à Cork, la décrivant comme « quatre décennies d’une même famille ».