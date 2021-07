Après le grand succès de Pokémon GO, la saga de The Witcher, le RPG populaire de CD Projekt Red, embrasse également la réalité augmentée. The Witcher: Monster Slayer a maintenant officiellement une date de sortie.

Le titre développé et publié par Spokko sera officiellement disponible à partir du 21 juillet. Il se déroulera bien avant les événements narrés dans la saga canonique, à une époque où les monstres parcourent librement la terre. Vous devrez apprendre les arts du sorceleur pour pouvoir défendre le monde contre l’invasion de monstres. On retrouvera toutes les créatures typiques des jeux vidéo et des ouvrages de référence, avec un système de combat plutôt simplifié mais qui conserve tout de même quelques traits distinctifs du monde RPG.

À l’image de Pokemon GO, le titre s’appuiera sur la géolocalisation et la réalité augmentée pour chasser les monstres sanguinaires qui rôdent. Les utilisateurs d’Android peuvent actuellement se préinscrire et recevoir l’épée en acier Kaer Morhen, tandis que les préinscriptions ne sont pas encore disponibles pour iOS. Pour le moment, nous ne n’avons pas plus de détails, mais le trailer de présentation du jeu vous met déjà dans l’ambiance :