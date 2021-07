Lors du festival du shopping en Chine, les iPhone représentaient le quatrième choix parmi les smartphones les plus populaires.

Les ventes annuelles d’iPhone ont augmenté de 16% au cours de la période d’achat la plus importante en Chine. Le marché chinois a été très difficile pour l’iPhone 12. En effet, les différents modèles n’ont pas atteint les records de vente de l’iPhone X ou des modèles précédents. Les signaux provenant du festival du shopping sont de bon augure pour un avenir meilleur également pour la gamme iPhone 12 en Chine, étant donné qu’Apple a réussi à améliorer considérablement les résultats obtenus au cours de la même période il y a un an.

Au total, le marché des smartphones en Chine a augmenté de 7% en glissement annuel, Huawei et Honor passant des premières places aux cinquième et sixième places. Apple a pris la quatrième place, précédé par Vivo, Oppo et Xiaomi.