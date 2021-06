Lors de la Platforms State of the Union de la WWDC, Apple a dévoilé une nouvelle API pour iOS 15 et iPadOS 15 qui permet aux développeurs d’implémenter un contrôleur de jeu virtuel à l’écran dans leurs jeux, le tout avec seulement quelques lignes de code.

De nombreux jeux iPhone et iPad proposent déjà des contrôleurs virtuels à l’écran, mais la nouveauté présentée par Apple est accessible à tous les développeurs, est facile à intégrer et peut être personnalisée en fonction du jeu. Apple explique que le contrôleur à l’écran peut être ajusté à une variété de dispositions, avec jusqu’à quatre boutons et une bascule, avec un d-pad ou un pavé tactile disponible pour le côté gauche ou droit de l’écran.

« Ces nouveaux contrôleurs virtuels à l’écran pour iPhone et iPad sont fantastiques et sont judicieusement conçus pour des positions de préhension sur toutes les tailles de main et une grande réactivité et sensibilité », a déclaré Nat Brown, ingénieur Apple travaillant dans le département Game Technologies.