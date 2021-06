Apple a publié une bande-annonce qui donne un aperçu de ce qui s’en vient sur Apple TV+ dans les semaines à venir, y compris la deuxième saison de la série Ted Lasso, qui débutera le 23 juillet.

Parmi les nouveautés à venir sur Apple TV+ figurent certains retours, comme la deuxième saison de Ted Lasso, Mythic Quest, The Morning Show, See, Trying et Truth be Told. Cependant, il y aura aussi des nouveautés, comme la nouvelle série Invasion, Lisey’s Story, The Shrink Next Door, Foundation, Schmigadoon!, Mr. Corman et Physical. De plus, il y aura aussi des nouveautés pour les plus petits, comme la nouvelle série Doug Unplugs, Wolfboy and the Everything factory et Puppy Place.

Ci-dessous, vous pouvez jeter un œil à la nouvelle bande-annonce en question :