Apple vient tout juste de déployer une petite mise à niveau pour les AirPods Max qui pourrait bien être liée aux dernières nouveautés audio annoncées par Apple.

En effet, le firmware des AirPods Max passe ce soir de la build 3C39 à 3E756. Cette nouvelle mouture pourrait avoir un lien direct avec le Lossless et l’Audio Spatial. Possible qu’Apple prépare le terrain avant leur lancement officiel, au lendemain de la première bêta d’iOS 15. Pour l’heure, on ne sait pas exactement de quoi est composée cette mise à jour mais n’hésitez à nous faire part de vos découvertes dans les commentaires.