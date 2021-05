Septembre se rapproche et les rumeurs sur la future Apple Watch Series 7 deviennent de plus en plus intenses. Après les aperçus de Ming-Chi Kuo ces derniers mois, c’est maintenant Jon Prosser qui s’exprime dans son podcast Genius Bar, révélant ce que pourraient être les futurs projets d’Apple.

Toujours selon les sources de Jon Prosser, nous assisterons à une révision significative du design, qui devrait sensiblement embrasser les caractéristiques déjà vues sur l’iPhone, l’iPad et l’iMac. En bref, la nouvelle Apple Watch pourrait offrir des lignes plus carrées que les actuelles et pourrait être vendue dans une nouvelle couleur. Selon Jon Prosser, la nouvelle couleur sera verte, avec une teinte identique à celle des AirPods Max.

Dans le podcast, le célèbre leaker a également mentionné un nouvel accessoire magnétique similaire à AirTag, un produit dont nous n’avons actuellement aucun autre détail, à l’exception du seul indice révélé par Prosser. Souhaitez-vous une nouvelle Apple Watch Series 7 revisitée et de couleur verte ? Comme toujours, nous vous invitons à prendre ces rumeurs avec prudence, car il n’y a actuellement aucune confirmation autre que les propos de Jon Prosser.