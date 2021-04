Apple a récemment dévoilé le nouvel iPad Pro avec puce M1 mais aussi le nouvel iMac avec le Magic Keyboard équipé de Touch ID. Mais est-il possible d’utiliser le lecteur d’empreintes digitales avec le nouvel iPad Pro ?

Contrairement à tous les produits de la gamme Mac M1, compatibles avec le Touch ID installé sur le nouveau clavier, le nouvel iPad Pro M1 ne pourra pas prendre en charge le déverrouillage via Touch ID. Cette limitation est confirmée par Apple, précisant toutefois qu’il sera possible d’utiliser le clavier sans aucun problème aussi bien avec l’iPad Pro M1 qu’avec les différents Mac équipés de CPU Intel.

Le nouveau clavier sera disponible en deux variantes standard et étendues, avec la possibilité d’inclure ou non Touch ID. Nous précisons qu’à l’heure actuelle, il n’est pas possible d’acheter le clavier séparément du nouvel iMac, mais il n’est pas exclu qu’Apple puisse changer d’avis à l’avenir.