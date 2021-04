Apple TV+ a partagé de nouveaux détails sur la série originale très attendue avec Jon Stewart qui sera bientôt disponible sur la plateforme.

« The Problem with Jon Stewart » fera ses débuts sur TV+ l’automne prochain et sera le premier de nombreux projets résultant de la collaboration entre Jon Stewart et Apple.

Jon Stewart est l’un des animateurs, écrivains, producteurs et réalisateurs les plus populaires aux États-Unis, c’est pourquoi la série est très attendue, en particulier à l’étranger. « The Problem with Jon Stewart » est présenté comme une série d’anthologies d’actualité, avec des épisodes d’une heure qui exploreront des sujets qui « font partie de la conversation nationale ».

Stewart a choisi la journaliste de CBS Brinda Adhikari en tant que showrunner et productrice exécutive.