Apple a annoncé l’arrivée de « The Line », une nouvelle série télévisée qui sera anticipée par un podcast qui suivra ses événements au cours des prochains mois.

« The Line » suit l’histoire vraie de l’ancien Navy Seal Eddie Gallagher, accusé de crimes de guerre après avoir été photographié en Irak avec un cadavre entre les mains. Gallagher a été accusé de meurtre.

Le podcast officiel de The Line est disponible aujourd’hui et anticipe la mini-série sur Apple TV+ qui se composera de quatre épisodes. L’histoire examinera les crimes présumés de Gallagher, en commençant également par les déclarations des membres de son peloton qui l’ont accusé de meurtre.

Les deux premiers épisodes du podcast The Line sont déjà disponibles (en anglais uniquement) et les autres seront diffusés chaque semaine. La série comprendra également des images inédites consacrées aux efforts de lutte contre le terrorisme des États-Unis au Moyen-Orient.

« Cette série originale d’Apple offre une perspective unique sur des aspects indicibles de l’histoire d’Eddie Gallagher, l’US Navy Seal accusé d’avoir commis des crimes de guerre, avant d’être acquitté de toutes les accusations sauf une: poser avec un cadavre pour prendre une photo. Le podcast et la série examineront les réalités complexes impliquées dans la lutte contre une guerre qui dure depuis des décennies, éliminant les couches entourant les crimes présumés de Gallagher, ainsi que les récits des jeunes de son unité qui ont quitté la chaîne de commandement pour l’accuser devant le monde. »

Apple avait déjà expérimenté cette combinaison de séries et de podcast avec For All Mankind.