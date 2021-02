« For All Mankind » est l’une des séries télévisées les plus populaires sur Apple TV+ et, pour promouvoir le lancement de la deuxième saison, le créateur de la série Ronald D. Moore a accordé une interview à The Hollywood Reporter, où il a également raconté la visite de Tim Cook sur le plateau.

Au cours de l’interview, Moore a déclaré que le PDG d’Apple, Tim Cook, était venu sur le tournage de « For All Mankind » et était complètement « perdu » parmi les consoles et claviers vintage utilisés dans l’émission. En outre, il a évoqué la passion d’Apple pour le programme spatial.

« Tim Cook est venu sur le plateau, s’est assis sur les consoles Mission Control et s’est amusé. Il s’est perdu entre les consoles et les claviers : « Oh ouais, je me souviens de ce genre de CRT ». Quand je suis allé à Cupertino pour diverses choses, j’ai toujours été accueilli chaleureusement : « For All Mankind, j’adore cette série ! J’étais un grand fan du programme spatial ».

J’ai marché le long des couloirs et on ne voyait que des photos d’astronautes et de l’espace et il est clair qu’il y a une grande passion et un grand amour pour le programme spatial et pour la NASA. Nous faisions quelque chose qui les intéressait non seulement d’un point de vue commercial, mais les touchait émotionnellement et personnellement. »

Apple a massivement annoncé de nouveaux contenus sur Apple TV+ au cours des dernières semaines. La société a également lancé une application de réalité augmentée et un podcast pour accompagner le lancement de la deuxième saison de « For All Mankind ». De plus, de nombreux autres créateurs de séries tels que M. Night Shyamalan ont donné plusieurs interviews aux médias et organisé une AMA avec des fans.