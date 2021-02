Apple est sur le point de lancer son premier podcast lié à une série originale Apple TV+ : « For All Mankind: The Official Podcast » a été officiellement présenté aujourd’hui par l’actrice Krys Marshall, qui incarne l’astronaute de la série. Danielle Poole.

La série de podcasts hebdomadaires comprendra des entrevues avec plusieurs membres de la distribution, des experts de l’espace et d’anciens astronautes. La bande-annonce de « For All Mankind: The Official Podcast » est sortie aujourd’hui, le premier épisode complet étant diffusé ce vendredi sur Apple Podcasts peu après le lancement du premier épisode de la deuxième saison de la série.

« La course spatiale continue. Rejoignez l’hôte Krys Marshall et écoutez les experts de l’espace et d’anciens astronautes parler de ce qui se passe réellement au-delà de notre atmosphère dans le podcast officiel de la série Apple TV+ For All Mankind. Chaque épisode présente des invités de la série, des experts de l’espace et du matériel audio inédit sur ces sujets. Vous découvrirez comment les astronautes réalisent l’incroyable. »

Tout comme la deuxième saison de For All Mankind, le premier podcast lié à une série Apple TV comprendra 10 épisodes publiés chaque semaine. Apple a créé ce nouveau podcast en collaboration avec la société de production At Will Media.

Doit-on s’attendre à davantage de séries de podcast liées aux séries sur TV+ ? Plusieurs rumeurs confirment qu’Apple investit dans une série de podcasts originaux et beaucoup d’entre eux pourraient être liés au contenu original publié sur le service de streaming vidéo.

Les auditeurs peuvent s’inscrire gratuitement à For All Mankind: The Official Podcast à cette adresse.