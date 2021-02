Alors que la saison 2 de For All Mankind s’apprête à sortir, Apple crée la surprise en dévoilant la nouvelle application AR « For All Mankind: Time Capsule« .

Cette application vous invite à vivre une nouvelle expérience de réalité augmentée conçue pour explorer le monde de For All Mankind d’une perspective plus proche. L’expérience met très étroitement l’accent sur la relation entre Danny et les parents astronautes Gordo et Tracy Stevens, offrant un prélude de la deuxième saison de la série.

L’application n’est actuellement disponible que sur l’App Store US mais elle verra certainement le jour dans d’autres pays prochainement. En attendant, vous pouvez vous faire une première idée sur l’app For All Mankind: Time Capsule dans cette vidéo :

Pour rappel, la saison 2 de For All Mankind sera disponible sur Apple TV+ à partir du 19 février 2021.