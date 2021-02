Grâce à iOS 14, l’audio spatial offre une nouvelle expérience sonore immersive qui propulse l’utilisation du contenu multimédia vers de nouveaux horizons. Depuis son introduction, de nombreux utilisateurs se sont demandé si Netflix adopterait cette technologie ou non.

Après les rumeurs de ces dernières semaines, la société s’est adressée directement à MacRumors, précisant qu’il n’y a actuellement aucun test en cours sur cette fonctionnalité. Cependant, Netflix prétend travailler sur d’autres types d’expériences audio, afin d’améliorer la qualité de son service.

Compte tenu de la présence de cette fonctionnalité déjà sur les services concurrents, il reste à voir si et quand Netflix envisagera la mise en œuvre de l’audio spatial. Compte tenu de l’appréciation générale des utilisateurs pour cette technologie, il est à espérer que l’entreprise ne perdra pas trop de temps et décidera d’introduire l’audio spatial dès que possible.