Giulio Zompetti a publié sur Twitter des photos d’un autre prototype d’Apple Watch datant de 2014. Ce n’est pas la première fois que des photos de prototypes Apple importants sont partagées sur ce compte.

Ce prototype a une conception de cristal complètement différente à l’arrière de l’appareil publié plus tard par Apple, avec une disposition de capteur alternative.

L’Watch de première génération disposait d’un réseau de quatre capteurs pour les LED et les photodiodes utilisées pour surveiller la fréquence cardiaque. Ce prototype montre trois capteurs beaucoup plus grands et disposés horizontalement. Cependant, l’un des trous intègre deux capteurs plus petits à l’intérieur.

De plus, ce prototype d’Apple Watch semble n’avoir qu’une découpe de haut-parleur au lieu des deux présents dans la version finale. Le trou du microphone est identique. Mis à part ces changements mineurs, la forme générale et les dimensions du boîtier semblent être les mêmes.

En plus de la disposition différente des capteurs, le texte imprimé au dos de la montre est positionné différemment et ressemble à la disposition de certains des designs originaux du cadran de la montre, dans laquelle vous voyez une icône dans les deux coins supérieurs avec le texte incurvé autour du cristal arrière en bas.

Une autre chose à noter est la façon dont Apple utilise les polices. Le numéro de série est imprimé en Myriad Pro comme les anciens produits Apple, mais le reste du texte utilise la police San Francisco Compact qui est devenue plus tard la norme pour Apple. Il semble donc que, avec ce prototype, la société ait voulu tester l’apparence de différents textes au dos de l’Apple Watch, avec l’icône en haut à droite affichant les mots « Abc 789 ». En revanche,lL’icône en haut à gauche n’est pas claire.