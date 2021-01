Après avoir pris la parole lors de la conférence du CPDP, le PDG d’Apple, Tim Cook, a parlé de la vie privée et du rôle de la technologie dans la promotion de l’extrémisme dans une interview avec Fast Company.

Tim Cook a déclaré que la protection de la vie privée était devenue autant une préoccupation que le changement climatique, car les deux auront un impact profond sur les générations futures. Le PDG d’Apple s’est dit préoccupé par les menaces d’affaiblissement du cryptage de bout en bout, affirmant que les produits et services ne devraient pas avoir de porte dérobée.

Parlant de la nouvelle fonction App Tracking Transparency de l’App Store en matière de suivi des applications et d’étiquettes de confidentialité, Cook a déclaré que si certaines personnes peuvent ne pas admettre qu’elles ont des problèmes de confidentialité, elles peuvent parfois se « censurer » parce qu’elles savent qu’elles sont surveillées par d’autres entreprises.

« J’essaie de faire réfléchir les gens sur ce qui se passe dans un monde où vous savez que vous êtes constamment surveillé. Quels changements apportez-vous ensuite à votre comportement ? Que faites-vous moins ? Qu’est-ce que tu ne fais plus ? De quoi n’êtes-vous pas si curieux si vous savez qu’à chaque fois que vous êtes sur le Web, que vous regardez différentes choses, que vous explorez différentes choses, vous finirez par vous limiter de plus en plus ? C’est un monde auquel aucun de nous ne devrait aspirer. »

Interrogé sur les entreprises Big Tech de plus en plus diabolisées également en raison de problèmes de confidentialité, Tim Cook a mis en garde contre l’utilisation du terme « Big Tech » car il pense que chaque entreprise a ses propres valeurs, donc personne ne devrait supposer que ces entreprises ont tout en commun. Bref, un moyen d’exclure Apple des accusations auxquelles d’autres entreprises comme Facebook et Google ont dû faire face.

« Je pense qu’il est important que les gens ne classent pas « Big Tech » de manière à ce qu’ils voient ce groupe comme monolithique, car je pense que les entreprises sont en fait assez différentes les unes des autres. Et donc je m’inquiète de cette large catégorisation dès le début. J’essaie d’encourager les gens à réfléchir à un niveau plus profond et à penser aux entreprises elles-mêmes et à leurs modèles commerciaux, à leur comportement, etc., quelles sont leurs valeurs. C’est un peu ça comme je le vois. »

En ce qui concerne les discussions sur les idéologies extrémistes propagées sur Internet, Tim Cook a souligné que la technologie « peut être utilisée pour amplifier, elle peut être utilisée pour organiser et elle peut être utilisée pour essayer de manipuler la pensée des gens », suggérant que les entreprises technologiques doivent être conscientes et comprendre ce qui se passe « pour savoir comment ne pas le reproduire ».

Au cours de l’entretien, Tim Cook a ensuite exprimé son avis favorable sur le RGPD en vigueur dans l’Union européenne, déclarant que cette loi devrait être portée dans d’autres parties du monde. Cook a admis qu’il n’aime pas les réglementations car elles peuvent avoir des conséquences négatives, mais en même temps, il pense que les gouvernements du monde entier devraient s’unir et défendre la vie privée des utilisateurs.