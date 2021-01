S’exprimant lors de la conférence sur la protection de la vie privée du CPDP de l’Union européenne, le PDG d’Apple, Tim Cook, a critiqué les entreprises et les plateformes de médias sociaux basées sur l’exploitation et la désinformation des données.

Le discours de Tim Cook a ouvert la session « Une voie pour donner le choix et accroître la confiance des utilisateurs dans la publicité » organisée par Apple lors de la conférence organisée par l’UE. Le PDG d’Apple a fait plusieurs déclarations extrêmement critiques sur les entreprises et les plates-formes, mais n’a pas mentionné de noms. Il est clair pour tout le monde que la cible était Facebook :

« Si nous acceptons comme normal et inévitable que tout dans notre vie puisse être agrégé et vendu, nous perdons bien plus que des données, nous perdons la liberté d’être humains. Pourtant, c’est une nouvelle saison pleine d’espoir, un temps de réflexion et de réforme.

Si une entreprise s’appuie sur des utilisateurs trompeurs, sur l’exploitation des données, sur des choix qui ne sont pas du tout choisis, elle ne mérite pas nos éloges. Cela mérite une réforme. Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur une théorie de la technologie qui dit que tout engagement est bon – surtout s’il dure longtemps – et que les entreprises devraient continuer à collecter autant de données que possible. Quelles sont les conséquences non seulement de tolérer, mais aussi de récompenser le faux contenu qui mine la confiance du public, si ce n’est de voir des milliers de personnes rejoindre des groupes extrémistes, souvent en partageant sur ces plateformes ? »

Cook a également qualifié certaines plates-formes sociales de « colporteurs divisionnaires » et de « trafiquants de données personnelles », ce qui peut conduire à la violence, mais a salué le RGPD pour être l’avancée la plus concrète en matière de confidentialité et de sécurité des consommateurs et a déclaré qu’il était temps pour les États-Unis et le reste du monde à adopter une législation similaire.

D’ajouter que :

« Chez Apple, nous avons fait notre choix il y a longtemps. Nous croyons que la technologie éthique est la technologie qui fonctionne pour vous. C’est la technologie qui vous aide à dormir, pas celle qui vous empêche de dormir. Il vous indique quand vous en avez assez, cela vous donne de l’espace pour créer, dessiner, écrire ou apprendre, pas seulement pour mettre à jour votre flux une fois de plus. C’est une technologie qui peut passer au second plan lorsque vous partez en randonnée ou en baignade, mais elle est là pour vous alerter lorsque votre fréquence cardiaque augmente ou pour vous aider en cas de mauvaise chute. Tout cela avec la confidentialité et la sécurité d’abord, car personne n’a à échanger les droits de ses utilisateurs pour offrir un excellent produit. »

Mentionnant les modifications apportées à la publicité et au suivi dans iOS 14, Cook a déclaré que « la technologie n’a pas besoin de grandes quantités de données personnelles collectées sur des dizaines de sites Web et d’applications pour réussir. La publicité existe et prospère depuis des décennies sans elle ».