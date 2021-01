Tim Cook prendra la parole lors de la conférence de l’Union européenne « Informatique, confidentialité et protection des données » (CPDP) le jeudi 28 janvier.

CPDP est une organisation à but non lucratif basée à Bruxelles fondée en 2007 par plusieurs universités européennes. La conférence donne un aperçu du développement juridique, réglementaire, académique et technologique en matière de protection de la vie privée et des données et cherche à discuter des questions et des tendances émergentes. Cette année, la conférence sera exclusivement en ligne et sera sponsorisée par Apple.

Le discours de Cook devrait se concentrer sur « la protection des droits dans un monde en mutation » dans le cadre de l’argument « un moyen de renforcer la sélection des utilisateurs et de renforcer la confiance des utilisateurs dans la publicité ». La directrice principale de la confidentialité d’Apple, Jane Horvath, devrait également intervenir peu après.

Parmi les autres invités, il y aura également le commissaire néo-zélandais à la protection de la vie privée, John Edwards, le vice-président du Parlement européen, Marcel Kolaja, la directrice de la politique internationale de confidentialité, Lucy Purdon, et le responsable de la sécurité de Mozilla, Marshall Erwin.

La conférence aura lieu le jeudi 28 janvier. Le discours de Cook sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube à 17h15.