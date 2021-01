DigiTimes indique qu’il reste quelques semaines avant le lancement officiel du nouvel iPad Pro 12,9 pouces avec écran mini-LED.

La source indique que le nouvel iPad Pro 12,9 pouces sera lancé au premier trimestre 2021, probablement entre fin février et début mars. Parmi les fournisseurs, il y aurait Macroblock, une société spécialisée dans la production de mini circuits intégrés pour les écrans mini-LED.

Ce serait donc la première tablette Apple à profiter de cette technologie. Les écrans mini-LED et OLED partagent de nombreux avantages par rapport aux écrans LCD traditionnels, notamment une luminosité plus élevée, un meilleur rapport de contraste et une plus grande efficacité énergétique. Par rapport aux écrans OLED, le mini-LED supprime tous les problèmes de brûlure et offrent d’autres technologies avancées qui améliorent leur qualité.

Patientons encore quelques semaines avant de voir si le tout premier iPad Pro équipé d’un écran mini-LED sera réellement de sortie.