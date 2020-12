Selon de nouveaux rapports, Apple souhaiterait obtenir les droits de production d’un biopic sur la vie de l’actrice et comédienne Carol Burnett.

Le film est actuellement en développement par le studio de cinéma américain Focus Features, mais des négociations sont en cours pour en faire un « Apple Original« . Initialement annoncé en 2019, selon Variety, le film aurait déjà une réalisatrice, Tara Miele.

L’adaptation des mémoires à succès de Carol Burnett, « Carrie and Me: A Mother-Daughter Love Story », sera réalisée par Tara Miele, dont le long métrage « Wander Darkly » sortira ce vendredi. Miele adaptera également le scénario. Les crédits de réalisateur de Miele comprennent des longs métrages indépendants et des épisodes dans « Batwoman » et « Arrow ». Son court métrage de 2016 « Meet a Muslim » est devenu viral, car elle a réussi à mettre en évidence les vies et les valeurs que les musulmans partagent avec la population mondiale.

Et le livre, et bien sûr le film qui en sera tiré, raconte les hauts et les bas de la vie de Burnett en tant que mère, star et productrice au travail, à travers sa relation étroite avec sa fille Carrie Hamilton, décédée d’un cancer en 2002, à seulement 38 ans.