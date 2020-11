Un avocat spécialisé dans la protection de la vie privée a déposé un certain nombre de plaintes contre Apple en Allemagne et en Espagne pour la présence de la fonction de suivi qui pourrait être exploitée par les annonceurs sur iPhone et iPad.

Alors que les annonceurs protestent contre Apple parce que tous les types de surveillance publicitaire sur iPhone et iPad seront bientôt bloqués, l’avocat Max Schrems a déposé ces plaintes en Allemagne et en Espagne dans l’espoir que son exemple sera suivi également dans d’autres pays européens.

Schrems a formé l’organisation Noyb (« My Privacy is None of Your Business »), suite à une série de succès remportés contre de grandes entreprises telles que Facebook en termes de protection de la vie privée.

Désormais, son groupe cible l’IOS Identifier for Advertisers (IDFA) qui, à ce jour, a permis aux entreprises de suivre les utilisateurs d’iPhone sur plusieurs applications et sites à des fins publicitaires.

« Avec nos plaintes, nous voulons appliquer un principe simple : les traqueurs sont illégaux, à moins qu’un utilisateur n’accepte librement », a déclaré Stefano Rossetti, avocat de Noyb. « Le smartphone est l’appareil le plus intime pour la plupart des gens et doit être sans tracker par défaut. L’action ne concerne que les utilisateurs allemands et espagnols, mais un succès dans ces pays pourrait également avoir un écho dans le reste de l’Europe ».

Cependant, Apple a déjà prévu une limitation de ce type, reportée à 2021 suite aux protestations de nombreux annonceurs. En pratique, chaque application devra demander une autorisation à l’utilisateur afin de démarrer la surveillance à des fins publicitaires et ainsi diffuser des publicités personnalisées.